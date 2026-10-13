El hallazgo de una moto abandonada permitió recuperar un rodado sustraído

En horas de la madrugada de este martes, personal policial de la Comisaría San José se hizo presente en calle Paso de los Andes al 1100, tras ser alertado sobre la presencia de una motocicleta en aparente estado de abandono en la vía pública. Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una Honda Wave 110 cc, de color negro, sin dominio colocado y con daños en la parte frontal y en las conexiones de encendido.

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, que dispuso el formal secuestro del rodado para establecer su procedencia y propiedad.

Posteriormente, una mujer de 46 años se presentó en la dependencia policial y denunció la sustracción de su motocicleta, la cual había dejado en el hall de la vivienda de su yerno, ubicada en calle Lavalle. Al advertir su faltante, se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, tras verificar que la numeración del motor coincidía con la del vehículo denunciado, se confirmó que se trataba de la motocicleta sustraída. Por disposición fiscal, una vez cumplidas las diligencias de rigor, el rodado fue restituido a su propietaria.

www.discofm.com.ar