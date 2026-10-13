El Turismo Pista llega a la Histórica para disputar la Copa «Tricitrus»

El Autódromo de Concepción del Uruguay será escenario de la novena fecha del campeonato 2026 de Turismo Pista, una competencia decisiva que definirá a los pilotos que llegarán con posibilidades a la fecha coronación de pelear por los títulos 2026. La competencia se desarrollará del 16 al 18 de octubre y estará en juego la Copa «Tricitrus» por segunda ocasión en la temporada.

La competencia entrerriana tendrá un condimento especial, ya que será la 14° visita de «la Categoría Show del automovilismo» a este trazado que forma parte del calendario prácticamente desde su inauguración y que se ha consolidado como una de las plazas tradicionales de la categoría.

Además, esta cita deportiva será determinante para los campeonatos de las tres divisionales. La fecha otorgará el puntaje regular de 44 unidades totales, por lo que el resultado del fin de semana será fundamental para establecer quiénes quedarán definitivamente como candidatos a disputar los títulos en el Gran Premio Coronación.

A esta penúltima competencia llegan como líderes Lucio Rodríguez en Clase 1, Juann Cruz Paulides en Clase 2 y Federico Hermida en Clase 3, aunque la cercanía en las posiciones anticipa una definición abierta y con varios protagonistas todavía en condiciones de luchar por el campeonato.

Un extenso historial en “La Histórica”

La primera competencia del Turismo Pista en Concepción del Uruguay se produjo el 22 de noviembre de 2015, ocasión debut en la que Ramiro Alcaine (Clase 3), Joaquín Volpe (Clase 2) y Yair Etcheveste (Clase 1) y por partida doble, fueron los ganadores de aquel estreno de la categoría en el trazado entrerriano.

En tanto, el antecedente más reciente se registró el 8 de junio de 2025 donde resultaron vencedores a Tomás Arévalo (Clase 1), Pablo Vázquez (Clase 2) y Jorge Possiel (Clase 3).

Hasta aquí se contabilizan 13 ediciones y este año se producirá la 14° presentación a Concepción del Uruguay.

Presencia Regional

La presentación del Turismo Pista en Concepción del Uruguay tendrá un marcado protagonismo regional, con pilotos que buscarán destacarse ante su público y representar a la provincia de Entre Ríos.

En la Clase 2 estarán presentes los pilotos locales Braian Dodera y Fabricio Scatena, quienes competirán con sendos Volkswagen Up, atendidos por sus respectivos equipos familiares.

También será una fecha especial para Pablo Enrique Collazo, piloto nacido en la provincia de Entre Ríos, quien regresará a la actividad para competir en la Clase 3 con un Renault Clio.

A ellos se sumará Juan Daglio, representante de la Clase 2, quien estará al volante de un Volkswagen Up del equipo MR Racing, con motores de Enrique Bustos, oriundo de la localidad entrerriana de Lucas González.

La categoría show del automovilismo argentino

El Turismo Pista se ha consolidado como la categoría show del automovilismo nacional por el nivel de espectáculo que ofrece en cada competencia y por constituirse como una de las principales puertas de ingreso al automovilismo argentino para pilotos provenientes de campeonatos provinciales y regionales.

En sus tres divisionales —Clase 1, Clase 2 y Clase 3— compiten pilotos de más de 20 provincias, reflejando el federalismo que caracteriza a la especialidad.

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, cada fin de semana el Turismo Pista reúne representantes de todo el país, generando una verdadera comunidad deportiva federal.

Además, la categoría cuenta con destacados protagonistas del automovilismo argentino como Franco De Benedictis, Matías Canapino, Tomás Fineschi, Nicolás Pezzucchi, Martín Chialvo, Adrián Oubiña, Lucas Yerobi y Alejandro Martínez, entre otros pilotos de reconocida trayectoria.

Tres jornadas para disfrutar de un gran espectáculo

La actividad en pista comenzará el viernes, con las Clases 1 y 2 desarrollando sus entrenamientos y respectivas sesiones clasificatorias.

El sábado se incorporará la Clase 3, que tendrá su clasificación, mientras que las divisionales menores disputarán sus series.

Finalmente, el domingo será jornada de definición, con las competencias parciales de la Clase 3 y luego las tres finales que determinarán a los ganadores de la novena fecha.

La Copa «Tricitrus» vuelve a escena

Tricitrus es una destacada empresa agroindustrial argentina, originaria de Chajarí, Entre Ríos dedicada a la producción, empaque y comercialización mayorista de cítricos.

Desde esta temporada, Tricitrus está directamente vinculado al automovilismo deportivo acompañando a diversos pilotos y apostando fuerte por crecimiento y desarrollo del del Turismo Pista, una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino.

La primera edición de la Copa «Tricitrus» de este año se disputó en la tercera fecha del campeonato, en el Autódromo de Concordia. Ahora, en un momento clave del calendario, los vencedores de cada divisional volverán a llevarse la Copa «Tricitrus».

Valor de las entradas

La entrada general, tendrá un valor de $15.000.

La entrada a boxes un valor de $50.000

La entrada para jubilados y menores (Hasta 12 años), un valor de $8.000

En cuanto al estacionamiento general, tendrá un costo de $5.000. Mientras que los estacionamientos de boxes, costará $20.000.

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