Escuela de Villaguay implementó una secuencia didáctica orientada a promover aprendizajes

En el marco de la implementación del programa Red de Secundarias Innovadoras, la escuela N°3 de Innovación de Villaguay, implementó una secuencia didáctica orientada a promover aprendizajes activos y colaborativos.

La iniciativa busca ampliar y diversificar las experiencias de aprendizaje, incorporando distintos formatos y estrategias de enseñanza que contemplen las diversas maneras en que los estudiantes construyen, apropian y reconstruyen saberes.

Desde el programa se acompaña a los jóvenes en la construcción de herramientas para desenvolverse en un mundo en constante transformación, atravesado por nuevos perfiles laborales y por una creciente diversidad de propuestas formativas en el nivel superior.

«Resulta fundamental priorizar y actualizar contenidos como una apuesta a una educación viva, relevante y transformadora, para que los jóvenes transiten experiencias que los preparen para un mundo en constante cambio», sostuvo el Director de Educación Secundaria, Omar Osuna.

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