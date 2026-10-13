San José será sede de la Primera Bienal de la Producción

La Municipalidad de San José, a través del intendente Gustavo Bastian, invita a participar de la Primera Bienal de la Producción, que se realizará los días 22 y 23 de octubre en las instalaciones de la empresa Las Camelias, en el marco de la celebración de sus 90 años de trayectoria.

La propuesta, organizada por la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, reunirá en San José a más de un centenar de empresas vinculadas a las principales cadenas de valor de Entre Ríos y la región, generando un espacio de encuentro, intercambio y vinculación entre el sector productivo, empresarial e industrial.

La Bienal contará con una fuerte presencia de la cadena avícola, actividad estrechamente ligada a la historia y al desarrollo productivo de San José y el departamento Colón, junto a sectores como la metalmecánica, metalúrgica, transporte y logística, industria forestal, construcción, producción porcina y carne vacuna, entre otros.

Desde el Municipio se destaca la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que permiten fortalecer el entramado productivo regional, generar vínculos entre empresas y visibilizar el potencial económico y productivo de San José y la región.

La realización del encuentro adquiere además un significado especial por desarrollarse en una ciudad profundamente vinculada con los orígenes de la avicultura argentina. Cada 2 de julio, fecha fundacional de San José, se conmemora también el Día Nacional de la Avicultura.

La Municipalidad de San José invita a empresarios, productores, emprendedores, instituciones y a toda la comunidad a acompañar esta primera edición de la Bienal de la Producción, que tendrá como escenario a una de las empresas emblemáticas de la actividad avícola argentina.

www.discofm.com.ar