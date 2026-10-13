Se realizó el taller «Desafíos de la Vida Universitaria» en Feliciano

En el marco del acompañamiento y orientación para los jóvenes felicianeros, se llevó a cabo el taller “Desafíos de la Vida Universitaria”, una jornada pensada para brindar herramientas, experiencias e información clave a quienes están próximos a dar el gran paso hacia la educación superior.

Disertantes y testimonios

Se contó con la valiosa participación de referentes e integrantes de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER – Concordia):

• Roxana Puig, Secretaria Académica Facultad Ciencias de la Alimentación.

. Mikaela Seijas y Valentina Ponce León, estudiantes de Ingeniería en Alimentos, quienes compartieron la mirada y experiencia diaria del estudiante universitario.

Además, acompañó como invitada especial Guada Pereyra, del Departamento Legales del Municipio, quien brindó un testimonio cercano y motivador sobre su propio recorrido y experiencia a lo largo de la carrera universitaria.

Se agradece la presencia y el entusiasmo de las comunidades educativas que formaron parte de este encuentro:

Escuela Normal

Escuela N° 6

Estudiantes del IFD

Escuela N° 7

Los organizadores agradecen a cada uno de los disertantes, docentes y estudiantes por sumarse y enriquecer esta jornada de aprendizaje y proyección al futuro.

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