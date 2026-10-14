A un año del convenio, el Bibliomóvil acerca libros e historias a las escuelas de San José

Al cumplirse un año de la firma del convenio entre la Municipalidad de San José y la Biblioteca Popular General Urquiza, el Bibliomóvil continúa sumando espacios de lectura, aprendizaje y encuentro con la comunidad. El acuerdo, firmado por el intendente Gustavo Bastian durante la 5ª Feria Popular del Libro, permitió incorporar esta unidad itinerante al desarrollo de actividades culturales, educativas y recreativas en distintos espacios de la ciudad.

Después de acercar libros y propuestas de lectura durante la última temporada de verano en el Balneario y Termas San José, este año el Bibliomóvil comenzó a recorrer escuelas primarias y secundarias a través del proyecto “Palabras en camino”, impulsado por las áreas de Cultura, Educación y Juventudes. En cada visita, los chicos y chicas pueden conocer el vehículo por dentro, recorrer sus estanterías, explorar los libros y participar de encuentros que invitan a leer, conversar, imaginar y descubrir nuevas historias.

La propuesta también incorpora contenidos vinculados con la historia local y la literatura entrerriana. En el marco del bicentenario del nacimiento de Alejo Peyret, se comparte un cortometraje sobre su vida, realizado en articulación con el Área de Comunicación Municipal. Además, al cumplirse cien años del nacimiento del poeta entrerriano Jorge Enrique Martí, se acerca a los estudiantes su libro Gurisada, una obra que recupera paisajes, personajes y aspectos de nuestra identidad cultural.

A través de esta iniciativa, el Bibliomóvil se constituye en una herramienta para ampliar el acceso a la lectura y acercar el patrimonio histórico y literario a las nuevas generaciones. La articulación entre la Municipalidad y la Biblioteca Popular permite llevar los libros más allá de sus espacios habituales, generar nuevas experiencias educativas y fortalecer el vínculo de niños, niñas y jóvenes con la cultura de su comunidad.

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