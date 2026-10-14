Aprehendieron a dos hombres por robar cables y un tercero es investigado por su comercialización

Una rápida respuesta policial y la continuidad de las tareas investigativas permitieron avanzar en el esclarecimiento de un hecho vinculado a la sustracción de cables del alumbrado público y su presunta comercialización, con dos hombres aprehendidos y un tercero investigado por encubrimiento.

Todo comenzó durante la noche del martes, cuando personal policial tomó conocimiento de que dos hombres estarían cortando cables del alumbrado público en inmediaciones de calles Reibel y Monteagudo. Al constituirse en el lugar, los efectivos constataron la presencia de un cable pendiente del tendido y, a partir de las averiguaciones realizadas, lograron localizar a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas. Ambos fueron interceptados en la intersección de calles Leguizamón y Mitre, donde se procedió a su aprehensión.

Sin embargo, la investigación continuó durante la madrugada, cuando efectivos policiales que realizaban tareas investigativas observaron una camioneta marca Peugeot 504 en inmediaciones de calles Berin y Craviotto, mientras se cargaban rollos de cables. Tras efectuar un seguimiento, el vehículo fue interceptado en la intersección de calles Evita y Castelli.

Al identificar al conductor, de 21 años, los uniformados constataron que transportaba tramos de cables cortados y rollos de cobre. Las averiguaciones sobre la procedencia del material permitieron profundizar la investigación por la posible comercialización de los elementos sustraídos.

Informada la Unidad Fiscal de Turno, se dispuso el traslado de los dos hombres aprehendidos, de 22 y 28 años, a sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Además, se ordenó el secuestro de los cables, los restos de cobre y un teléfono celular Samsung A05. Por su parte, el conductor de la camioneta fue identificado y quedó supeditado a la causa por encubrimiento, mientras que el vehículo fue retenido por Inspección Municipal debido a la falta de documentación obligatoria para circular.

www.discofm.com.ar