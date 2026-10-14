Arévalo visitó la Biblioteca Popular de Feliciano

Durante la mañana, aprovechando la visita de niños de escuelas rurales, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió las instalaciones de la Biblioteca, que día tras día crece, tanto en actividades como en visitas.

«Nos llena de orgullo tomar conocimiento de la cantidad de usuarios, de niños, jóvenes y adultos que la visitan cada día», expresó el presidente municipal.

Manifestando finalmente que «apostar a los libros y a la cultura, en una mixtura con las tecnologías de los nuevos tiempos, es un desafío que asumimos con mucha responsabilidad».

www.discofm.com.ar