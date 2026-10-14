Culminaron obras en el Hospital San Benjamín con una inversión de CAFESG de $600 millones para recuperar las salas de internación

Luis Walser recorrió las obras junto a autoridades del organismo provincial, del Hospital y del Municipio los sectores intervenidos. Tras más de dos años de gestiones y trabajos, se completaron las mejoras edilicias en las salas de hombres y mujeres, junto con obras de impermeabilización en áreas de terapia, quirófano y pediatría.

Se concretó una nueva etapa en el proceso de recuperación edilicia del Hospital San Benjamín, establecimiento sanitario de referencia para todo el departamento.

El intendente de Colón, José Luis Walser, recorrió las instalaciones junto al vocal del Directorio de CAFESG, Pablo Canali; el director del Hospital San Benjamín, Dr. Marcos Luciani; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo el diputado provincial Mauro Godein, técnicos de la CAFESG y titulares de la empresa que ejecutó la obra.

Durante la jornada se formalizó la entrega de una nueva etapa de trabajos, completando las intervenciones edilicias previstas en las dos salas de internación, masculina y femenina, que atravesaron un proceso de recuperación integral para mejorar las condiciones de atención de pacientes y de trabajo del personal sanitario.

La inversión conjunta alcanza aproximadamente los 600 millones de pesos, mediante obras financiadas a través de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), en articulación con el Gobierno de Entre Ríos.

Los trabajos comprendieron la renovación de cubiertas, mejoras interiores y la impermeabilización de sectores que durante años presentaron filtraciones y problemas de humedad.

De las salas deterioradas a un proceso de recuperación integral

La intervención constituye el resultado de un proceso iniciado en 2024, cuando las autoridades del Hospital San Benjamín y de la Municipalidad comenzaron a trabajar sobre las necesidades edilicias más urgentes del establecimiento.

En aquel momento, la Sala de Hombres permanecía clausurada debido al deterioro de la cubierta, las filtraciones y los problemas de humedad, mientras que la Sala de Mujeres debía cumplir también funciones de internación mixta.

Durante las primeras recorridas, el intendente José Luis Walser y el director Marcos Luciani relevaron las condiciones del edificio y avanzaron en gestiones ante el Gobierno provincial para obtener el financiamiento necesario.

En septiembre de 2024, junto a representantes de CAFESG y profesionales técnicos, se anunciaron las primeras intervenciones para recuperar los espacios de internación.

Durante 2025 se desarrollaron licitaciones, contrataciones y trabajos de refacción. En septiembre de ese año se comunicó la habilitación de una primera intervención en el sector masculino, mientras que posteriormente continuaron nuevas gestiones y etapas de recuperación de la infraestructura hospitalaria.

En 2026 avanzaron los trabajos en la Sala de Mujeres y otras intervenciones complementarias, hasta llegar a la entrega de obra realizada en esta jornada.

Nuevas cubiertas, instalaciones eléctricas y reparación de sanitarios

Pablo Canali explicó que los trabajos fueron ejecutados en dos etapas, abordando tanto los problemas estructurales de las cubiertas como las condiciones interiores de las salas.

Las intervenciones incluyeron el reemplazo de antiguas cubiertas de tejas por chapa, la renovación de cielorrasos, trabajos en instalaciones eléctricas y reparaciones de sanitarios.

También se realizaron tareas de impermeabilización en las losas correspondientes a sectores de terapia, quirófano y pediatría, donde se registraban filtraciones y humedades durante las lluvias.

El representante de CAFESG destacó que, además de resolver problemas en la parte superior del edificio, las obras permitieron mejorar los ambientes interiores y ofrecer espacios de internación más confortables.

Walser destacó la inversión y el trabajo conjunto con la Provincia

Durante la recorrida, el intendente José Luis Walser puso en valor el proceso de recuperación desarrollado en el hospital y la decisión de destinar recursos a infraestructura sanitaria.

El Presidente Municipal destacó la inversión de aproximadamente 600 millones de pesos en las dos salas de internación y en las tareas complementarias realizadas sobre otros sectores del establecimiento.

Asimismo, señaló que se trata de espacios que durante muchos años no habían recibido intervenciones de esta magnitud.

Walser agradeció el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio y de CAFESG, y reafirmó la importancia de continuar gestionando nuevas obras para atender las necesidades pendientes del hospital.

El Intendente expresó que el objetivo es seguir trabajando de manera conjunta con la Provincia y CAFESG para continuar poniendo en valor las instalaciones y mejorar las condiciones de atención de los vecinos de Colón y del departamento.

Luciani: una obra esperada durante muchos años

El director del Hospital San Benjamín, Marcos Luciani, manifestó su satisfacción por la finalización de las intervenciones y recordó las dificultades que debían afrontar pacientes, familiares y trabajadores de la salud.

Durante años, las filtraciones afectaron el funcionamiento cotidiano de los espacios de internación. En algunas oportunidades, las lluvias obligaban al personal a tomar medidas para proteger a los pacientes y evitar inconvenientes provocados por el ingreso de agua.

Luciani recordó que, además de las humedades, se registraban desprendimientos de partes del cielorraso y dificultades para mantener condiciones adecuadas dentro de las salas.

“Es una obra que anhelamos hace mucho tiempo”, expresó el director, quien agradeció las gestiones realizadas por las autoridades municipales y provinciales, el trabajo de CAFESG, de la empresa contratista y de los equipos técnicos.

También destacó el acompañamiento de la arquitecta Marcela, del equipo de CAFESG, quien brindó seguimiento técnico durante las intervenciones y recomendaciones para el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Para el director, las mejoras representan un avance tanto para quienes requieren internación como para el personal médico y de enfermería que desarrolla sus tareas diariamente.

Impermeabilización en terapia, quirófano y pediatría

Además de las salas de internación, las obras permitieron intervenir sectores esenciales del establecimiento que presentaban problemas históricos en sus cubiertas y losas.

En áreas vinculadas a terapia, quirófano y pediatría se realizaron tareas destinadas a solucionar filtraciones, mejorar la protección del edificio frente a las lluvias y reducir riesgos asociados a la humedad.

Durante la recorrida, las autoridades observaron los trabajos ejecutados y repasaron las dificultades que presentaban anteriormente estos espacios.

Luciani destacó que las primeras lluvias posteriores a las intervenciones no generaron los reclamos por goteras que anteriormente eran habituales, una señal positiva respecto del funcionamiento de las reparaciones efectuadas.

La próxima etapa: equipamiento y funcionamiento de los espacios

Con las obras edilicias concluidas, el hospital deberá completar las tareas de equipamiento y organización interna necesarias para la utilización plena del sector recientemente entregado.

El director Marcos Luciani estimó que la refuncionalización podría requerir aproximadamente entre 30 y 45 días, plazo sujeto a las tareas pendientes y a las condiciones necesarias para su puesta en servicio.

La recuperación de ambas salas permitirá reorganizar los espacios de internación y mejorar las posibilidades de respuesta del hospital, una vez completada su habilitación operativa.

Continúan las gestiones para fortalecer la infraestructura sanitaria

Durante la visita también se hizo referencia al trabajo que lleva adelante la Asociación Cooperadora del Hospital San Benjamín, junto a la institución, el Municipio y la comunidad, para avanzar en la futura Sala Oncológica de Día.

Este proyecto se desarrolla mediante aportes de distintas instituciones y vecinos, con el objetivo de ampliar las posibilidades de atención sanitaria en la ciudad.

Asimismo, las autoridades provinciales destacaron la continuidad de las intervenciones financiadas por CAFESG en establecimientos sanitarios y educativos de la región.

La recuperación de las salas de internación del Hospital San Benjamín representa un avance dentro de ese proceso, orientado a mejorar las condiciones de infraestructura de los servicios públicos esenciales.

Tras años de filtraciones, deterioro y limitaciones en los espacios de internación, el hospital cuenta hoy con sectores edilicios renovados y una nueva etapa de trabajo por delante para completar su funcionamiento y continuar fortaleciendo la atención sanitaria en Colón y todo el departamento.

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