Frigerio repasó con su gabinete los avances en inversiones y desarrollo productivo

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un nuevo encuentro de gabinete en Casa de Gobierno, donde se realizó un seguimiento de las principales acciones de gestión y se abordaron temas vinculados al desarrollo productivo, las inversiones y la agenda de la Región Centro.

Del encuentro participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial.

Tras la reunión, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que se realizó un seguimiento de la agenda de gestión y destacó las actividades desarrolladas durante la jornada en Seguí y Racedo, vinculadas al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y a proyectos con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En ese marco, mencionó la recorrida por la empresa Calisa, en General Racedo, donde se avanza en un proyecto de ampliación de la planta de faena que podría generar alrededor de 70 trabajo una vez finalizado. La iniciativa forma parte del crecimiento de la industria avícola entrerriana.

Asimismo, destacó el desarrollo de Nogopaint, una empresa de pinturas radicada en el parque industrial de Seguí que continúa ampliando su capacidad productiva. Además de los beneficios del RINI y el acompañamiento financiero del CFI, la firma comenzó a trabajar con el organismo en herramientas de apoyo para exportar sus productos a Uruguay y Paraguay.

Otro de los temas abordados fue la próxima reunión del Foro Productivo de la Región Centro, que se realizará el martes 20, desde las 10, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, bajo la presidencia de Frigerio, en su carácter de presidente pro tempore de la región. Está prevista la participación de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de otras autoridades vinculadas al desarrollo productivo regional.

La jornada estará centrada en el análisis de cuestiones estratégicas para la competitividad, entre ellas la logística, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. La actividad estará abierta a quienes deseen participar y conocer las iniciativas que impulsan la integración y el crecimiento productivo de la región.

Por último, Bernaudo señaló que durante el encuentro se puso el foco en la necesidad de fortalecer la eficiencia en la administración de los recursos y avanzar en la concreción de las acciones previstas. En ese sentido, transmitió el planteo del gobernador sobre la importancia de optimizar cada peso del Estado en el actual contexto de recaudación y de redoblar los esfuerzos para dar respuesta a los temas pendientes de la agenda de gestión.

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