La Escuela de Oficios participó de la muestra anual de la ESJA Nº 1

La Escuela Municipal de Artes y Oficios José Gervasio Artigas, dependiente del Área de Educación de la Municipalidad de San José, participó el viernes 9 de octubre de la Muestra Anual de la ESJA, anexo de la Esc. N° 1 «Colonia San José», compartiendo parte de las propuestas formativas que se desarrollan a lo largo del año.

Durante la jornada, la institución presentó una exposición de sus actividades y brindó una clase abierta de Estampador Gráfico, en la que se realizó una demostración práctica de estampado sobre individuales. La propuesta invitó a quienes se acercaron a participar, conocer las técnicas de trabajo y experimentar con esta disciplina.

La participación permitió visibilizar el trabajo que se lleva adelante desde la Escuela Municipal de Artes y Oficios, promoviendo el aprendizaje de herramientas y saberes, la creatividad y el acercamiento de la comunidad a los distintos espacios de formación.

Este tipo de iniciativas favorece el intercambio de experiencias educativas entre instituciones, fortalece los vínculos comunitarios y pone en valor la importancia de generar espacios para compartir conocimientos, mostrar producciones y acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a la comunidad.

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