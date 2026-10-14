Recibos de haberes de jubilados y pensionados: Cómo se pueden obtener desde «mi ANSES»

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que todos los jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes a través de la app mi ANSES de manera sencilla y rápida.

Para ingresar a la información es necesario contar con CUIL y Clave de Seguridad Social, lo que asegura el entorno y la confidencialidad de la consulta.

Los interesados pueden visualizar el último recibo y el historial de liquidaciones, con los conceptos que integran el cobro de cada prestación mensual. Además, este comprobante cuenta con firma digital y tiene validez oficial para cualquier trámite.

Paso a paso: cómo acceder al recibo

1) Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES.

2) Seleccionar la opción Jubilación > Consultar recibos de haberes.

3) Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores.

4) Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

Otra forma de acceder al recibo de haberes es desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES.

www.discofm.com.ar