Allanamientos positivos permitieron aclarar sustracción de motovehículos

A raíz de una denuncia por la sustracción de una Motocicleta marca Corven Energy 110 cc., personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón realizó tareas investigativas y análisis de registros fílmicos que permitieron identificar a los presuntos involucrados. Con los elementos reunidos, se solicitaron y obtuvieron del Juzgado de Garantías de Colón dos órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria.

Las medidas judiciales se llevaron adelante en dos viviendas del Barrio San Francisco, sobre Pasaje 19, ambas con resultado positivo. En cumplimiento de las directivas de la Magistratura interviniente, se secuestraron prendas de vestir vinculadas al hecho, un motor marca Corven correspondiente a la moto sustraída, el cual se encontraba colocado en un cuadro de motocicleta marca Honda Wave 100 cc. que tenía pedido de Secuestro vigente por otro hecho de robo denunciado a primeros días del mes de octubre, y motopartes pertenecientes a una Honda Wave de color rojo.

Asimismo, dos ciudadanos fueron trasladados para su correcta identificación, quedando supeditados a la causa.

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