Aprehendidos tras intentar sustraer cables de un camping

En horas de la mañana de este jueves, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un camping ubicado en la intersección de calles 25 de Mayo y Alfonsín, tras recibir un aviso de su encargado, quien alertaba sobre la presencia de tres sujetos sustrayendo cables.

Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron a dos de los individuos señalados por el encargado, quien manifestó haberlos observado mientras realizaban la maniobra ilícita. Se trata de un joven de 25 años y un menor de 15, mientras que el tercer involucrado, a quien ya se tiene individualizado por acciones similares, logró darse a la fuga. Asimismo, se constató un tramo de cable pendiente del tendido del alumbrado público, procediéndose al Secuestro preventivo cables cortados y de un cuchillo tipo Tramontina que portaba uno de los identificados.

Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso la aprehensión del mayor y su alojamiento en sede policial a disposición de la Justicia. En cuanto al menor, ordenó su traslado a Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, para su posterior entrega a sus progenitores.

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