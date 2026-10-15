Asuntos Constitucionales inició el debate sobre cambios al Código Procesal Laboral

La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó el análisis de la reforma del Código Procesal Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. Además, las comisiones de Salud Pública y Legislación General abordaron distintas iniciativas, entre ellas los proyectos que instituyen el Día Provincial de los Cuidados y Apoyos y la Semana de Concientización de la Salud Mental, que recibieron dictamen unánime.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos desarrolló este miércoles 14 reuniones de comisión para avanzar en el tratamiento de distintos proyectos de ley.

Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento

La comisión presidida por Gabriela Lena comenzó el análisis de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone modificar artículos del Código Procesal Laboral de Entre Ríos, establecido por la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias. La iniciativa también fue girada a la Comisión de Trabajo.

La propuesta busca fortalecer las garantías del debido proceso y adecuar el sistema de pericias médicas a la legislación nacional en causas por riesgos del trabajo. Entre sus principales modificaciones, elimina la exigencia de depositar el capital de condena o garantizarlo mediante bienes como condición para que el empleador acceda al recurso de apelación. De este modo, la admisibilidad de la revisión dependería de “requisitos procesales objetivos”, sin barreras patrimoniales para acceder a una instancia superior.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial. Sus integrantes -de acuerdo a la propuesta- accederían mediante un concurso público de oposición y antecedentes y percibirían una remuneración fija. El esquema apunta a garantizar la independencia profesional, la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y una mayor rigurosidad técnica en los dictámenes. Además, se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.

De la reunión también participaron el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Santiago Esquivel; el director del Instituto de Derecho del Trabajo de esa entidad, José Ruiz; y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), Edgardo Oneto, José María González y Mariela Gras. También asistió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, María Alejandra Viola.

Del mismo modo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación, Matías Plugoboy, y el coordinador Legal y Administrativo del mismo organismo, Jorge Yuri. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso no pudo asistir por motivos de agenda.

Salud Pública

La comisión presidida por Silvio Gallay emitió dictamen por unanimidad sobre el Expediente Nº 29.551, de autoría de la diputada Lorena Arrozogaray, que propone instituir el 29 de octubre como Día Provincial de los Cuidados y Apoyos. La iniciativa busca difundir el alcance del derecho al cuidado y su relación con otros derechos. “Sostener la vida es tarea colectiva”, definió la autora.

Del mismo modo, la comisión dictaminó por unanimidad sobre la iniciativa presentada por la diputada María Elena Romero, que propone instituir la Semana de Concientización de la Salud Mental cada 10 de octubre, fecha reconocida como Día Mundial de la Salud Mental. El proyecto apunta a promover espacios de reflexión y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la salud mental en el ámbito de la salud pública.

También recibió dictamen el proyecto de la diputada Débora Todoni que propone la adhesión a la Ley nacional Nº 25.936, que instituye el Día del Donante Voluntario de Sangre.

La comisión abordó, además el proyecto del diputado Juan Manuel Rossi, que propone incorporar un inciso al artículo 4º de la Ley Nº 7.904 del Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos para facultar a la entidad a otorgar habilitaciones definitivas a consultorios y gabinetes de kinesiología, atribución que actualmente depende del Ministerio de Salud. Participó el presidente del Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos, Nicolás Robertone.

Por último, el cuerpo analizó una iniciativa de autoría de la diputada Vilma Vázquez, que propone modificar la Ley Nº 9.090 que regula la actividad de los agentes sanitarios en la provincia, fortalecer su intervención en la promoción de la salud y la atención primaria, y jerarquizar su función dentro del sistema público. Asistieron la coordinadora del Programa de Agentes Sanitarios de Entre Ríos, Lidia Heinitz, y el jefe del Programa, Facundo Hirschfeld. Ambos proyectos también fueron girados a la Comisión de Legislación General.

Legislación General

La comisión a cargo de la diputada Gabriela Lena trató distintos proyectos relacionados con el ejercicio profesional, la administración de bienes y la ejecución de obras públicas.

Entre ellos, abordó un proyecto de la diputada Carola Laner, que propone modificar los artículos 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 11.084, vinculada con la carrera universitaria de Corretaje Inmobiliario. El objetivo es eliminar una cláusula restrictiva -exige poseer el título universitario de grado de Licenciando en Corretaje Inmobiliario, por lo que impide a algunos profesionales la posibilidad de matricularse- para el ejercicio de la actividad por parte de los graduados. Participaron los corredores inmobiliarios Martín Oleinizak, Julio Brumatti, César Lorusso, Luisina Curletto y Selva Brun.

También se elaboró dictamen sobre iniciativas referidas a inmuebles y donaciones. Entre ellas, el Expediente Nº 28.858, de la diputada Carolina Streitenberger, que propone ratificar la vigencia de la declaración de utilidad pública de un inmueble de Telecom Argentina SA en Tabossi; y los expedientes Nº 29.477, Nº 29.478 y Nº 29.479, vinculados con la aceptación de una donación en el distrito Talitas, departamento Gualeguaychú, y con expropiaciones para obras públicas en la ruta provincial Nº 6 y en la localidad de Seguí.

La agenda incluyó la elaboración de dictámenes por unanimidad para un proyecto, que propone rectificar la Ley Provincial Nº 11.072 por una donación en Los Conquistadores; el Nº 29.654, sobre expropiaciones en Villa San Marcial para obras públicas; y el Nº 29.556, devuelto en revisión por el Senado, que autoriza a aceptar una fracción de terreno en paraje La Hierra, departamento Feliciano, destinada a un centro de atención primaria de salud.

Finalmente, se dictaminó sobre distintas iniciativas; la primera que autoriza la donación de un inmueble a la Asociación Club Amigos del Ciclismo de Crespo para construir su sede social; la segunda, que habilita la donación de computadoras e impresoras a municipios o comunas de los que dependan efectores de salud; y la restante, referida a la aceptación de un inmueble en Los Conquistadores para la construcción de un centro de salud.

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