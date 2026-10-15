El Foro de Seguridad mantuvo una reunión de trabajo con autoridades policiales, áreas municipales y concejales

Este miércoles 14 de octubre en la Sala de Reuniones del Honorable Concejo Deliberante de San José, se llevó cabo un encuentro en el marco de las reuniones periódicas del Foro de Seguridad a pedido de los Concejales de ambos bloque. La misma contó con la presencia de la Presidenta del mismo, Mirta Pérez, Concejales, Autoridades Policiales, tanto departamentales como locales, el Asesor Legal del HCD, el Director de Inspección Municipal y la Secretaria del HCD.

El encuentro tuvo como objetivo dialogar sobre distintas problemáticas vinculadas a la seguridad en la ciudad, fortalecer la articulación entre las instituciones y avanzar en acciones conjuntas que permitan dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.

Durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con los ruidos molestos, los operativos de control, el secuestro de motocicletas y el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. Las autoridades policiales brindaron información sobre los procedimientos que se vienen desarrollando en San José y el departamento Colón, en el marco de las actuaciones preventivas y de investigación.

Asimismo, se dialogó sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y se puso a disposición de los presentes el listado de los dispositivos. También se intercambiaron opiniones sobre la normativa municipal y la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de control e inspección.

En este marco, se destacó la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre el Municipio, las autoridades policiales y el Concejo Deliberante, promoviendo el diálogo institucional y la cooperación con otros organismos para abordar las distintas situaciones que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se reafirma la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones, el cumplimiento de las ordenanzas y el compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de San José.

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