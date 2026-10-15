El gobierno provincial monitorea de manera permanente la situación hídrica ante el fenómeno de El Niño

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, monitorea de manera permanente la situación hídrica en las distintas localidades de la provincia ante el fenómeno de El Niño y la creciente de los ríos. El trabajo se desarrolla de manera conjunta con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción, con el objetivo de relevar la evolución de los cursos de agua, identificar posibles afectaciones y coordinar las acciones necesarias ante eventuales emergencias.

De acuerdo al informe correspondiente a este jueves 15 de octubre, se registra una baja del río con lo cual no ha sido necesario proceder a más evacuaciones ni traslado de personas.

Se recuerda que, la semana pasada, la creciente del río Uruguay provocó el desborde de algunos cursos de agua y la saturación de desagües pluviales, lo que generó evacuaciones y autoevacuaciones, con el traslado de personas a centros de evacuación y viviendas particulares.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se mantiene una alerta de color verde emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), ante la ausencia de fenómenos meteorológicos previstos que impliquen riesgos.

Situación por localidad

Concordia

Altura del rio: 10.90 mts baja .

. Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

Cantidad de evacuados: 6 familias (12 adultos y 10 menores).

Centro de evacuados: Ex Bagley (6 familias)

Colón

Altura del rio: 7.10 mts alerta estacionario .

. Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Concepción del Uruguay

Altura del rio: 5.68 mts alerta estacionario .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Gualeguaychú

Río Gualeguaychú 3.08 baja .

. Altura de alerta 3.50.

Altura de evacuación 3.80.

Cantidad de evacuados: 0.

Puerto Boca, Gualeguaychú 2.94 alerta baja .

. Altura de alerta 3.50 mts.

Altura de evacuación 3.80 mts.

La Paz

La Paz 4.88 crece .

. Altura de alerta 5.80 mts.

Altura de evacuación 6.15 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

El gobierno provincial continuará con el seguimiento permanente de la evolución de los ríos y las condiciones en cada localidad, en coordinación con los organismos locales, para mantener actualizada la información y fortalecer las tareas de prevención y respuesta ante posibles contingencias.

www.discofm.com.ar