El Municipio de Feliciano y ATER articulan controles fiscales para fortalecer el comercio local y garantizar la lealtad comercial

En el marco de un plan de trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno provincial, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión de trabajo con el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korel, con el objetivo de coordinar acciones integrales de fiscalización conjunta.

​»Durante el encuentro, acordamos la realización de operativos de control fiscal enfocados especialmente en los grandes locales comerciales, tanto aquellos que ya cuentan con habilitación como los que se encuentran en proceso de tramitación en nuestra localidad», expresó al respecto Arévalo.

​Esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento estricto de las normativas provinciales y municipales vigentes, asegurando una competencia libre, equitativa y leal que proteja al comercio formal y legalmente registrado en Feliciano.

​“Creemos fundamental trabajar mancomunadamente con la provincia para garantizar la transparencia tributaria y acompañar al comerciante que cumple con las reglas. Estos operativos conjuntos no solo ordenan la actividad económica local, sino que cuidan al vecino y defienden la competencia justa en nuestro comercio”, aseveró finalmente el presidente municipal.

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Se trazó asimismo una agenda técnica común entre los equipos inspectivos municipales y de ATER, estableciendo criterios unificados de fiscalización y cruzamiento de datos para optimizar los procesos de habilitación y control comercial en el territorio.

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