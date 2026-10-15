La provincia fortalece el abordaje comunitario de la salud mental junto al equipo del hospital de Colón

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Salud Mental, llevó adelante una jornada de trabajo en el Hospital San Benjamín de Colón, con el objetivo de fortalecer el equipo, conocer las necesidades del territorio y profundizar las estrategias de atención comunitaria.

La Dirección General de Salud Mental continúa visitando los servicios y equipos de salud mental de hospitales generales. En este marco, se desarrolló una jornada de trabajo en el Hospital San Benjamín de Colón, orientada a fortalecer la red de salud mental comunitaria y acompañar los procesos de atención que se desarrollan en el territorio.

Durante la jornada, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, junto al director del establecimiento, Marcos Luciani, y la referente del equipo de Salud Mental, Gloria Ramírez, recorrieron la institución y mantuvieron encuentros con los equipos de trabajo para intercambiar experiencias, analizar las principales necesidades y avanzar en estrategias de abordaje integral.

La actividad permitió abordar diferentes líneas prioritarias para el fortalecimiento de las políticas de salud mental, entre ellas la prevención del suicidio y las conductas de riesgo, las problemáticas de consumo, el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, entre otros ejes.

«Estas instancias de trabajo en territorio son fundamentales para conocer de primera mano la realidad de los equipos, escuchar sus necesidades y construir respuestas de manera conjunta. La salud mental comunitaria requiere articulación, presencia y trabajo interdisciplinario, y desde la Dirección General de Salud Mental buscamos acompañar y fortalecer las redes existentes en cada lugar», señaló el director general de Salud Mental, Esteban Dávila.

Asimismo, el referente destacó la importancia de profundizar este enfoque en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que establece un abordaje integral de la salud mental, basado en los derechos de las personas y orientado hacia un modelo de atención comunitario.

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