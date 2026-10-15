San José amplía la red cloacal y continúa fortaleciendo la infraestructura urbana

La Municipalidad de San José avanza con la ampliación de la red de cloacas sobre calle Sarmiento, a la altura de 2 de Abril, dando continuidad a las obras destinadas a mejorar los servicios básicos y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Los trabajos permitirán extender el servicio de saneamiento a nuevos sectores, brindando a más familias la posibilidad de incorporarse a la red cloacal y generando una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos.

La ampliación de este tipo de infraestructura resulta además fundamental para planificar el desarrollo urbano de manera ordenada, ya que la ejecución previa de las redes de servicios permite proyectar posteriormente otras intervenciones sobre la vía pública, evitando futuras roturas y optimizando los recursos municipales.

De esta manera, se continúa trabajando en una planificación integral que contempla, en primer término, la consolidación de los servicios esenciales para luego avanzar con nuevas obras de infraestructura vial y mejoramiento urbano.

«Invertir en redes de saneamiento significa mejorar las condiciones actuales de cada barrio, pero también preparar la ciudad para las obras y el crecimiento de los próximos años», puntualizan desde el municipio sanjosesino.

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