6 años abriendo puertas al conocimiento y a nuevas oportunidades

La Escuela Municipal de Artes y Oficios José Gervasio Artigas de San José cumple 6 años.

Seis años acompañando a jóvenes y adultos que eligen aprender, capacitarse y apostar a nuevos proyectos. Porque aprender un oficio es mucho más que adquirir conocimientos: es sumar herramientas para emprender, crecer, perfeccionarse y construir un futuro con más oportunidades.

6 años de educación y formación

18 formaciones profesionales y capacitaciones laborales.

Más de 2.000 personas pasaron por sus aulas.

Detrás de cada número hay historias, aprendizajes, proyectos y personas que encontraron en la educación una posibilidad para crecer y abrir nuevos caminos.

Esta Escuela es el resultado de una decisión política de la gestión del presidente municipal Gustavo Bastian, que entiende a la educación como una herramienta fundamental para la inclusión, el desarrollo y la transformación social.

Una apuesta a la educación pública, gratuita y de calidad, que fortalece capacidades, genera oportunidades y demuestra que cuando el conocimiento llega a la comunidad, el futuro también se construye desde lo local.

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