Articulan controles para fortalecer el comercio local y garantizar la lealtad comercial en Feliciano

En el marco de un plan de trabajo conjunto entre el municipio de San José de Feliciano y el gobierno provincial, el intendente Damián Arévalo mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Gobierno Manuel Troncoso, con el objetivo de coordinar acciones integrales de fiscalización conjunta.

​Durante el encuentro, se acordó la realización de operativos de control laboral y fiscal, pero enfocados especialmente en los grandes locales comerciales, tanto aquellos que ya cuentan con habilitación como los que se encuentran en proceso de tramitación en la localidad.

​Esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento estricto de las normativas provinciales y municipales vigentes, asegurando una competencia libre, equitativa y leal que proteja al comercio formal y legalmente registrado en Feliciano.

Se trazó una agenda técnica común entre los equipos inspectivos municipales y del gobierno provincial, estableciendo criterios unificados de fiscalización y cruzamiento de datos para optimizar los procesos de habilitación y control comercial en el territorio.

www.discofm.com.ar