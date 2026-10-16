Articulan controles para fortalecer el comercio local y garantizar la lealtad comercial en Feliciano

En el marco de un plan de trabajo conjunto entre el municipio de San José de Feliciano y el gobierno provincial, el intendente Damián Arévalo mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Gobierno Manuel Troncoso, con el objetivo de coordinar acciones integrales de fiscalización conjunta.
Durante el encuentro, se acordó la realización de operativos de control laboral y fiscal, pero enfocados especialmente en los grandes locales comerciales, tanto aquellos que ya cuentan con habilitación como los que se encuentran en proceso de tramitación en la localidad.
Esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento estricto de las normativas provinciales y municipales vigentes, asegurando una competencia libre, equitativa y leal que proteja al comercio formal y legalmente registrado en Feliciano.
Se trazó una agenda técnica común entre los equipos inspectivos municipales y del gobierno provincial, estableciendo criterios unificados de fiscalización y cruzamiento de datos para optimizar los procesos de habilitación y control comercial en el territorio.
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