Defensa Civil de Entre Ríos fortalece su capacidad de respuesta ante emergencias en el marco de El Niño

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, incorporó una camioneta cero kilómetro, donada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de emergencia climática.

El vehículo, de doble cabina y tracción 4×4, permitirá mejorar el desplazamiento del personal en terrenos de difícil acceso, facilitando las tareas de asistencia y auxilio a las poblaciones más vulnerables ante posibles inundaciones y otros eventos climáticos adversos, especialmente en el contexto del fenómeno de El Niño.

La entrega se realizó en la Delegación Argentina de Salto Grande, con la participación del director provincial de Defensa Civil, Víctor Chanenko, y el delegado argentino ante CTM Salto Grande, Guillermo Marcone.

En este marco, Chanenko destacó: «Estamos agradecidos con la Delegación Argentina de Salto Grande porque hemos recibido una unidad 4×4, que está preparada para la actividad propia de la defensa civil, que cuenta con todos los elementos necesarios para ser utilizado no sólo en los traslados del personal, sino también en el equipamiento. Esto nos permite mejorar la atención a la emergencia y también fortalecer las capacidades operativas de la provincia».

Asimismo, Marcone señaló la importancia de sumar herramientas de prevención y respuesta para la provincia. «Esta acción hace al trabajo conjunto con la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Ante fenómenos climáticos de esta magnitud, la preparación y la articulación entre instituciones son fundamentales. Sabemos que, en una emergencia, la rapidez con la que se puede llegar a una comunidad hace una diferencia. Por eso, entendemos que invertir en equipamiento también es invertir en seguridad y en una mayor capacidad de protección para los entrerrianos», expresó.

El vehículo forma parte de un conjunto de aportes que la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande entregó al gobernador Rogelio Frigerio, el pasado 11 de septiembre, destinados a fortalecer distintas áreas y servicios esenciales de la provincia.

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