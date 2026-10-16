El gobierno provincial continúa con el monitoreo de la situación hídrica y varios ríos registran una tendencia en baja

El relevamiento de este viernes indica un descenso en los niveles del río Uruguay en Concordia y Colón. La Dirección Provincial de Defensa Civil continúa el monitoreo junto con las áreas locales.

De acuerdo con el informe de situación de este viernes 16 de octubre, el río Uruguay registró un descenso en Concordia y Colón. En tanto, Concepción del Uruguay se mantenía en estado estacionario, mientras que en Gualeguaychú, La Paz, Hernandarias, Paraná e Ibicuy se reportaba una tendencia creciente.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, continúa vigente una alerta de color verde, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), debido a que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica en las distintas localidades de la provincia. El trabajo se realiza de manera coordinada con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción para seguir la evolución de los cursos de agua, relevar posibles afectaciones y coordinar acciones preventivas.

Situación por localidad

Concordia

Altura del rio: 10.86 mts baja .

. Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

Cantidad de evacuados: 6 familias (12 personas adultas y 10 niños, niñas y adolescentes).

Colón

Altura del río: 6.99 mts baja .

. Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Concepción del Uruguay

Altura del rio: 5.56 mts alerta estacionario .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Gualeguaychú

Gualeguaychú: 3.10 crece .

. Altura de alerta 3.50.

Altura de evacuación 3.80.

Cantidad de evacuados: 0.

Boca Gualeguaychú: 3.00 alerta estacionario .

. Altura de alerta 3.50 mts.

Altura de evacuación 3.80 mts.

La Paz

La Paz 4.92 crece .

. Altura de alerta 5.80 mts.

Altura de evacuación 6.15 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Hernandarias

Hernandarias 4.18 crece.

Altura de alerta 5.50 mts.

Altura de evacuación 6.00 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Paraná

Paraná 3.58 crece .

. Altura de alerta 4.70 mts.

Altura de evacuación 5.00 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Ibicuy

Ibicuy 1.10 crece .

. Altura de alerta 2.00 mts.

Altura de evacuación 2.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

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