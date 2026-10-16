El HCD San José impulsa una jornada de prevención del suicidio destinada a estudiantes

El Honorable Concejo Deliberante de San José, junto a la Jefatura Departamental Colón, acompaña la realización de la charla “Prevención del suicidio: visibilización y ayuda desde lo cotidiano”, a cargo de la Lic. Paula Martínez.

La propuesta está destinada a estudiantes de la Escuela N.º 1 “Colonia San José” y de la ESJA N.º 51 “Juana Azurduy”, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y concientización sobre la importancia de visibilizar la problemática, reconocer señales de alerta y promover la búsqueda de ayuda.

Hablar de salud mental, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles son acciones fundamentales para construir una comunidad más comprometida con el cuidado de la vida.

La charla se realizará el miércoles 21 de octubre a las 18:30 horas en Casa del Bicentenario de San José [San Martín 1171].

Desde el HCD se continúa acompañando iniciativas de prevención y concientización que promueven el diálogo, el cuidado y el bienestar de la comunidad.

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