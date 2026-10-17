Allanamiento por narcomenudeo con resultado positivo

Este viernes, en horas de la noche, personal policial de la División Drogas Peligrosas de Jefatura Departamental Colón, con la colaboración de efectivos de la Guardia Especial, llevó adelante un Allanamiento y Requisa Domiciliaria en una vivienda ubicada en calle Monteagudo, Barrio Tiro Sur, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías de Colón.

La medida se desarrolló en el marco de una investigación por la presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566, vinculada al narcomenudeo, bajo las directivas del Agente Fiscal Dr. Blanc Sebastian, procedimiento que arrojó resultado positivo. Durante el registro domiciliario y personal, se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína, y envoltorios con cannabis sativa.

Asimismo, los efectivos incautaron una suma importante de dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, recortes varios, una balanza digital, una camioneta Peugeot Expert 1.9 y una motocicleta Mondial de 110 cc. En el lugar también fueron identificadas dos personas, de 27 y 21 años.

Finalmente, se efectivizó la Detención de un hombre de 57 años, quien quedó alojado en Sede Policial a disposición de la Magistratura interviniente.

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