Avanzan las obras de reconstrucción de veredas en la calle San Martín de Feliciano

​Tras haber concluido los trabajos subterráneos de cloacas y red de agua, se ejecutan las carpetas de hormigón previas a la colocación final de las baldosas.

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Este viernes, autoridades municipales junto al Intendente Damián Arévalo, recorrieron la obra de reconstrucción de veredas sobre la calle San Martín, supervisando los avances en un sector clave de la localidad donde se viene llevando adelante una renovación integral de la infraestructura urbana.

​Las tareas se desarrollan luego de haber finalizado exitosamente una etapa fundamental: la colocación y adecuación de los nuevos desagües cloacales y las correspondientes cañerías de la red de agua corriente. Superada la instancia subterránea, los equipos de trabajo se concentran actualmente en la nivelación y preparación de las carpetas bases de hormigón.

​Posteriormente, se procederá a la colocación del baldosado definitivo para garantizar una circulación peatonal cómoda, segura y uniforme en toda la traza.

​»Terminamos una etapa invisible pero prioritaria, que son las cañerías de agua y cloacas. Ahora estamos resolviendo el contrapiso y las carpetas para colocar las baldosas y devolverle a los vecinos una vereda en perfectas condiciones», expresó al respecto el Intendente Arévalo.

​Con esta intervención, el municipio reafirma su compromiso de brindar soluciones definitivas a los servicios esenciales y mejorar el espacio público.

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