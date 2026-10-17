Frigerio impulsó la agenda de infraestructura, puertos y competitividad fiscal en la Cumbre Federal de Logística

El gobernador Rogelio Frigerio participó, junto a otros gobernadores, de la apertura de la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En la oportunidad, remarcó la necesidad de fortalecer la red navegable, la infraestructura portuaria e impulsar una reforma impositiva para incentivar el desarrollo productivo provincial.

La actividad se desarrolló bajo el lema «Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal» y reunió a los gobernadores Elías Suárez, de Santiago del Estero; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Martín Llaryora, de Córdoba; y Axel Kicillof, de Buenos Aires. El panel fue moderado por el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe.

Además, el gobernador participó del panel denominado Agroindustria argentina: logística para llegar al mundo, junto al director de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Luis Zubizarreta; la presidenta de Semillas Basso y de la Federación Internacional de Semillas, Lorena Basso; y el gerente de Logística de Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Guillermo Barbero.

Hidrovía y reactivación de la red portuaria

Durante su exposición, el mandatario destacó la ventaja geográfica de la provincia y la necesidad de transformarla en un motor de desarrollo activo. «Teníamos un gran activo en términos de logística, por nuestra ubicación geográfica. Entre Ríos es una provincia a la que abraza el agua, pero no la aprovechábamos», enfatizó acompañado por los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Repasó además las gestiones para destrabar obras portuarias históricas y garantizar la integración entrerriana en las vías navegables troncales. «Durante 29 años había una obra de extensión del muelle que estaba parada y esto se replicaba en los cuatro puertos provinciales», señaló Frigerio al referirse al potencial de los puertos de aguas profundas. Asimismo, celebró la inclusión de la provincia en la red navegable nacional: «Pudimos convencer al gobierno nacional de que no podía dejar a Entre Ríos afuera de la red navegable. Hoy Entre Ríos es parte de eso y estamos también peleando la posibilidad del dragado hasta Concordia para tener el río Uruguay integrado».

Optimizar la red vial

Al abordar la infraestructura terrestre, el gobernador entrerriano remarcó que el mantenimiento vial es el eslabón primario para garantizar la competitividad entrerriana. «Lo importante en este primer paso de la logística y de la competitividad es sacar la producción de los campos, es tener caminos rurales en buen estado», aseveró. En ese sentido, precisó que la provincia ya intervino cerca del 60 por ciento de las rutas provinciales y trabajó en conjunto con el gobierno nacional para impulsar las primeras concesiones de las rutas nacionales 12, 14 y 18.

Mencionó además la firma de convenios con municipios, juntas de gobierno y frentistas «para impulsar los consorcios y descentralizar el trabajo de vialidad provincial», e informó una inversión histórica en equipamiento: «Estamos a punto de hacer probablemente la compra más grande de la historia de vialidad provincial para que tampoco haya excusa», en la atención de las vías productivas.

Competitividad productiva y alivio impositivo

En referencia a la agenda económica, el mandatario indicó que los gobiernos provinciales cumplen un rol central en la atracción de inversiones y el desarrollo local en entornos de estabilidad. En ese sentido, planteó la urgencia de alcanzar consensos fiscales entre los distintos niveles del Estado. «La Argentina no puede tener un desarrollo sostenible en el tiempo con los impuestos que cobramos, y para eso hay que sentar a la mesa a Nación, provincias y municipios», subrayó. Mencionó también la simplificación tributaria para el sector privado como una meta, invitando a imaginar «lo que sería una Entre Ríos donde no existan más Ingresos Brutos, ni tasas municipales que se parecen a impuestos».

Posicionamiento en la Región Centro

En cuanto al rol estratégico de Entre Ríos en el escenario nacional, el mandatario ratificó su compromiso de potenciar la competitividad de la provincia mediante la articulación con jurisdicciones vecinas como Córdoba y Santa Fe. «Uno de mis objetivos de gobierno era empezar a hacer política para dejar de ser la hermana pobre de la Región Centro», sostuvo, resaltando el intercambio de modelos de gestión en infraestructura vial, desarrollo portuario y tecnología.

La cumbre convocó a autoridades nacionales y provinciales, legisladores, intendentes, representantes de empresas, medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, con una asistencia prevista de alrededor de 1.000 personas. La participación de Frigerio dio continuidad a la presencia de Entre Ríos en este ámbito federal, del que el mandatario también formó parte en 2024, durante el cierre de la primera edición.

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