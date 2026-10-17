Nuevo encuentro del Taller de Salud Mental sobre Ansiedad 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San José continúa desarrollando el Taller de Salud Mental, un espacio de reflexión, escucha y aprendizaje de herramientas para el cuidado de la salud mental y el fortalecimiento de los vínculos.

En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado a trabajar el ansiedad, proponiendo un espacio para conversar sobre las formas en que se abordan ciertos momentos para poder tener herramientas para el manejo saludable de ciertas situaciones.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos y busca brindar recursos que permitan afrontar situaciones de la vida cotidiana, fortalecer el bienestar emocional y generar redes de acompañamiento.

El taller se llevará adelante el lunes 26 de octubre, de 14:00 a 15:30 horas, en CAPS Araceli Barreto cito en Cabildo 2471.

La participación es libre y gratuita, con cupos limitados.

Las Inscripciones se realizan en el CAPS Araceli Barreto.

Por consultas comunicarse al 3447-572134.

www.discofm.com.ar