El gobierno provincial acordó con Mesa de Enlace acciones en conjunto para mejorar la seguridad rural

Continuando con las políticas de apoyo a los productores ganaderos que viene llevando adelante el gobierno provincial, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y de la Policía de Entre Ríos (PER) se reunieron con representantes de la Mesa de Enlace.

En respuesta a hechos delictivos de abigeato ocurridos en zonas como Bovril, Santa Elena, Villaguay y La Paz; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; recibió en su despacho junto al jefe de la PER, Claudio González; y el director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini; al director de Sociedad Rural Argentina Entre Ríos Mariano Berisso; su par de Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena; y el vicepresidente de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Maximiliano Muller.

Durante el encuentro, se trataron inquietudes como la adquisición de vehículos y tecnología de drones con tecnología de visión nocturna y térmica para patrullaje por parte de la Policía provincial, la creación de un protocolo de acción ante animales sueltos acordado entre la PER y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; y los controles de hacienda en campos, embarcaderos y puertos.

Asimismo, los productores plantearon la necesidad de acelerar las causas judiciales; como también de contar con fiscalías especializadas en este tipo de delitos. Ante esto, los actuantes solicitarán reunirse con representantes del Superior Tribunal de Justicia para plantearles la inquietud.

Participaron, además, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; y el director de Producción Animal, Martín Sieber. Estuvo presente, también el secretario de Finanzas de FAA, Sebastián Klug.

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