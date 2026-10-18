Hallaron en Buenos Aires a Camila, la joven buscada tras un Alerta Sofía y detuvieron a un hombre

La adolescente sanducera fue hallada con vida en Buenos Aires, en el marco de un operativo de búsqueda que contó con la cooperación de las policías de Argentina y Uruguay.

Según se informó, la joven fue localizada en buenas condiciones de salud. Durante el procedimiento también fue detenido un hombre que conducía el vehículo en el que se encontraba la menor.

La localización de Camila permitió poner fin a la búsqueda que se había iniciado tras perderse contacto con ella. El caso había motivado la difusión de una alerta para solicitar la colaboración de la comunidad.

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