Paseo Comercial edición especial Día de la Madre en Feliciano

Se llevó a cabo una nueva edición del Paseo Comercial, una jornada especial para compartir, acompañar a los comercios felicianeros y disfrutar del talento local.

La propuesta contó con feria de emprendedores, música en vivo, entrega de regalos y muchas actividades que hicieron de este encuentro un espacio de alegría, encuentro y celebración.

Desde la Municipalidad de San José de Feliciano, se agradece a cada comerciante, emprendedor, músico, participante y a todas las personas que colaboraron e hicieron posible esta hermosa jornada. Asimismo se agradece a cada vecino que se acercó y acompañó la iniciativa.

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