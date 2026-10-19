El Foro de Seguridad Ciudadana realizó una jornada de prevención de estafas y ciberdelitos para adultos mayores

En el marco de la iniciativa “El Foro de Seguridad va a los Barrios”, este lunes 19 de octubre se llevó adelante una reunión destinada a adultos mayores en el Centro de Jubilados del barrio El Brillante, en San José, con el objetivo de brindar herramientas para prevenir estafas y ciberdelitos.

La actividad contó con la participación de la Presidente del Foro, Mirta Pérez, personal de la Jefaruta Departamental Colón y Comisaría La Picada, quienes compartieron información y recomendaciones para reconocer posibles engaños, evitar fraudes virtuales y adoptar medidas de seguridad al utilizar teléfonos celulares, redes sociales y otros medios digitales.

El encuentro propició un espacio de intercambio y diálogo, donde los participantes pudieron plantear inquietudes y conocer pautas para actuar ante situaciones sospechosas, fortaleciendo la prevención y el cuidado personal.

Desde el Foro de Seguridad Ciudadana de San José, se continúa impulsando el trabajo territorial y el acercamiento a los distintos barrios, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo articulado con las instituciones.

La prevención y la información son herramientas fundamentales para construir una ciudad más segura. Por eso, el Foro reafirma su compromiso de generar espacios de encuentro y concientización, especialmente dirigidos a los sectores que pueden encontrarse más expuestos a este tipo de delitos.

www.discofm.com.ar