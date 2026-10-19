El gobierno provincial mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica en Entre Ríos

El relevamiento de este lunes muestra una tendencia en baja en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Ibicuy, mientras que otros puntos de la provincia registran niveles crecientes.
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica en las distintas localidades de la provincia, en el marco del fenómeno de El Niño. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción para seguir la evolución de los ríos, relevar posibles afectaciones y coordinar acciones preventivas.
Situación por localidad:
Concordia
- Altura del rio: 10.66 mts baja.
- Altura de alerta: 11.00 mts.
- Evacuación: 12.50 mts.
- Cantidad de evacuados: 6 familias (12 personas adultas y 10 niños, niñas y adolescentes).
- Centro de evacuados: Ex Bagley.
Colón
- Altura del rio: 6.79 mts estacionario.
- Altura de alerta: 7.10 mts.
- Evacuación: 7.90 mts.
Concepción del Uruguay
- Altura del rio: 5.44 mts alerta baja.
- Altura de alerta: 5.30 mts.
- Evacuación: 6.30 mts.
Gualeguaychú
- Gualeguaychú 3.06 baja.
- Altura de alerta 3.50.
- Altura de evacuación 3.80.
- Gualeguaychú 3.08 baja.
- Boca Gualeguaychú 2.92 alerta baja.
- Altura de alerta 3.50 mts.
- Altura de evacuación 3.80 mts.
La Paz
- La Paz 5.15 crece.
- Altura de alerta 5.80 mts.
- Altura de evacuación 6.15 mts.
Hernandarias
- Hernandarias 4.34 crece.
- Altura de alerta 5.50 mts.
- Altura de evacuación 6.00 mts.
Paraná
- Paraná 3.72 crece.
- Altura de alerta 4.70 mts.
- Altura de evacuación 5.00 mts.
Diamante
- Diamante 4.09 crece.
- Altura de alerta 5.30 mts.
- Altura de evacuación 5.50 mts.
Victoria
- Victoria 3.74 estacionario.
- Altura de alerta 4.60 mts.
- Altura de evacuación 4.90 mts.
Ibicuy
- Ibicuy 1.05 baja.
- Altura de alerta 2.00 mts.
- Altura de evacuación 2.30 mts.
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