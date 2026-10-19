La Escuela de Arquería de San José se llevó cuatro medallas doradas en el Torneo Provincial de Arquería

Este domingo 18 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de San José el primer torneo provincial de Arquería. La competencia enmarcada en la Final Provincial de Tiro con Arco, modalidad Aire Libre, contó con la participación de clubes y escuelas de arquería de distintos puntos de la provincia:

– Chen Kua – Gualeguaychú

– Tiro con Arco Gualeguaychú

– Tira Palitos – Gualeguay

– Tiro Federal – Gualeguay

– Los Yaros – Concordia

– CEF Nº 4 – Concordia

– Chajarí

– TECAP (Tiro con Arco Paraná)

– Escuela de Arquería San José, organizadora de esta gran final provincial.

Los organizadores agradecen especialmente a FETARCO (Federación Entrerriana de Tiro con Arco) por confiar y brindar la oportunidad de organizar este importante evento para el tiro con arco entrerriano.

La Escuelo local de Arquería cerró el Torneo Provincial FETARCO 2026 con resultados que llenan de orgullo:

Categoría Sub 18 – Raso 30 metros, Medalla de oro: Aldana Cettour.

Categoría Sub 18 – Raso 20 metros, Medalla de oro: Bautista Saboredo.

Categoría Sub 13 – Raso 20 metros, Medalla de oro: Lorenzo Secchi.

Categoría Escuela – Raso 30 metros, Medalla de oro: Jorge Pérez, Medalla de plata: Valentina Sánchez.

Estos resultados tienen un valor enorme para la institución, que lleva tan solo 2 años de trabajo, creciendo día a día con esfuerzo, compromiso, dedicación y mucha pasión por este deporte.

Asimismo se felicita a cada uno de los arqueros locales por sus logros, a sus familias por el acompañamiento y a todas las personas que hacen posible que la Escuela de Arquería San José siga creciendo.

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