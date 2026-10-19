La red provincial de mamografía se consolida e incrementa su capacidad de informes

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos fortalece la integración de recursos tecnológicos y asistenciales para optimizar el diagnóstico mamográfico y favorecer la detección temprana de la enfermedad.

La Central de Informes de Mamografías de Entre Ríos (Cimaer) se afianza como una estrategia provincial orientada a mejorar el acceso y la calidad del diagnóstico mamográfico. Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, la iniciativa promueve la digitalización de los estudios, la incorporación progresiva de establecimientos a un sistema PACS (que permite almacenar y compartir imágenes de forma ágil y segura), la centralización de las lecturas y la elaboración de informes.

La dinámica de funcionamiento implica que los establecimientos sanitarios con mamógrafos realicen los estudios, luego se cargan al sistema central y allí un equipo de especialistas en diagnóstico por imágenes con formación en mamografía procede a analizarlos, y elaborar los informes de manera remota. Cabe citar que la estación de lectura se encuentra en el Hospital San Martín de Paraná.

La iniciativa entrerriana constituye una experiencia innovadora en el ámbito sanitario nacional, ya que no se registran antecedentes de experiencias similares de redes provinciales fijas de telemamografía en Argentina. Al centralizar la lectura de los estudios, la estrategia permitió abordar uno de los principales obstáculos del proceso diagnóstico: la disponibilidad limitada de profesionales para realizar los informes médicos. De esta manera, se contribuye a agilizar los tiempos de respuesta, optimizar los recursos humanos disponibles y fortalecer la capacidad de atención de la red pública provincial.

Avances

Durante el período de implementación, uno de los principales resultados fue el incremento de la capacidad de lectura e informe de mamografías. Si se contrastan los 466 informes realizados en noviembre de 2025 frente a los 745 informes mensuales alcanzados durante septiembre de 2026, se observa un aumento del 59,9 por ciento.

Pero además, dicho crecimiento estuvo acompañado por la ampliación del equipo de profesionales que participan del circuito de lectura: mientras que en noviembre de 2025 la actividad se distribuía entre cinco usuarios/profesionales, en septiembre de 2026 se registró la actividad de siete especialistas, con un volumen creciente de informes.

En paralelo, la incorporación progresiva de nuevos efectores al sistema PACS permitió avanzar en la modernización y digitalización de la red provincial de mamografía, facilitando el almacenamiento, la gestión y la disponibilidad de los estudios. Cabe señalar que Entre Ríos presenta una buena distribución territorial de los mamógrafos (hay 19 equipos en efectores provinciales, de los cuales 17 están digitalizados y 15 tienen sistema PACS).

A casi un año de su puesta en marcha, Cimaer muestra avances concretos en la construcción de una red de mamografía digitalizada, integrada y orientada al diagnóstico precoz del cáncer de mama, lo cual forma parte del objetivo general que es disminuir la morbimortalidad por cáncer todo el territorio provincial.

Controles a realizarse

La mamografía es el estudio más efectivo para detectar tumores malignos en etapas tempranas, incluso antes de que puedan palparse. Desde la cartera sanitaria provincial se recomienda realizarla por primera vez a los 35 años y, a partir de los 40, con una periodicidad anual. En caso de tener antecedentes familiares de cáncer de mama, es importante consultar con un profesional de la salud para determinar cuándo iniciar los controles y con qué frecuencia realizarlos, de acuerdo con cada situación particular.

Asimismo, es importante conocer el propio cuerpo y prestar atención a posibles cambios en las mamas, sin que el autoexamen reemplace los controles médicos ni los estudios indicados.

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