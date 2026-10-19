Se desarrolló en San José una propuesta de prevención del acoso, el grooming y la trata de personas

Alrededor de 950 estudiantes de escuelas secundarias de San José participaron de las jornadas de “Conectados con sentido: estrategias contra el acoso, el grooming y la trata de personas”, una iniciativa destinada a promover la concientización y brindar herramientas para el uso responsable de las pantallas y las tecnologías, así como para reconocer y prevenir situaciones de violencia y posibles delitos en entornos digitales y sociales.

La propuesta fue impulsada por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) de la Municipalidad de San José, junto a instituciones educativas, la Departamental de Escuelas y el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. La actividad fue declarada de interés educativo.

A partir de una agenda de trabajo coordinada por la responsable provincial del Consejo, Silvina Calveyra, y Carolina Richard, del ANAF local, se realizaron jornadas durante los turnos mañana, tarde y noche en la Escuela Secundaria Nº 10 “Juan Bautista Alberdi”, la Escuela Nº 6 “Esmeralda Bertelli”, la Escuela Nº 9 “Héroes de Malvinas”, la Escuela Nº 1 de Colonia San José y la Escuela Secundaria Técnica Nº 6 “Juan Francisco Forclaz”. Los encuentros incluyeron charlas, talleres, espacios de escucha y debate, con la participación activa de las y los jóvenes.

Desde la Municipalidad de San José se destaca la importancia de generar estos espacios de intercambio y formación, que permiten acercar información, promover el uso responsable de las tecnologías y fortalecer la prevención de las violencias desde una perspectiva integral y comunitaria.

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