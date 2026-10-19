Se inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

El viernes 30 de octubre, a las 20, se inaugurará el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos en el Museo Provincial de la Imagen en Concordia. Se exhibirán las obras seleccionadas en la convocatoria de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La actividad será de acceso libre y gratuito.

La propuesta invita al público a disfrutar de un espacio dedicado a la fotografía, poniendo en valor la producción artística y la expresión visual.



La muestra podrá visitarse desde el 30 de octubre hasta el 18 de noviembre, en el Museo Provincial de la Imagen ubicado en calle Buenos Aires 179, Concordia. Los horarios de visita serán de martes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19; y los sábados, de 10 a 12 y de 17 a 19.

La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso de toda la comunidad a esta propuesta cultural.



Los premiados en la Sección Color

El 1° Premio fue otorgado a María Delfina Zamora Roude por su trabajo Pluma y bruma, oriunda de Colón. El 2° Premio correspondió a Paul Brian Campodónico por El río que nos une, de Gualeguay. En tanto, el 3° Premio quedó en manos de Natalia Garay Elizalde por Donde se curva el tiempo, representante de Paraná.

En este segmento, el cuerpo evaluador otorgó menciones especiales a Valentín Ernesto González por Ecos del pasado (Paraná), a Raúl Perriere por Biblioteca popular (Paraná) y a María Soledad Pardo por Permaneser (Concordia).

En el apartado Blanco y Negro, el 1° Premio lo obtuvo Juliana Faggi con la obra Nembyre, de Paraná. El 2° Premio fue adjudicado a Cynthia Fistraiber por Umbral de la tormenta (Paraná), mientras que el 3° Premio fue para María Jimena Franco por Memoria invertida (Paraná). La mención destacada recayó en Luz Belén Mohr por Ecos del invierno, procedente de Gualeguay.

El Jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez.

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