Se llevó a cabo la 8va Reunión de Gestión de Enfermería en las instalaciones de la Casa del Bicentenario de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, acompañó el encuentro organizado por la Unidad de Enfermería del Hospital General Francisco Ramírez junto a autoridades del Departamento de Enfermería de la Provincia.

Este encuentro esta enfocado en abordar aspectos fundamentales vinculados a la organización y gestión de los servicios de salud.

Durante la jornada se trabajó en la actualización y fortalecimiento de los lineamientos de trabajo, en concordancia con las políticas públicas y directrices establecidas por el Ministerio de Salud.

Desde el Municipio se celebra y acompaña estos espacios de articulación institucional, diálogo y encuentro, que permiten fortalecer el trabajo conjunto en pos del bienestar y la salud de toda la comunidad.

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