Arévalo elevó el proyecto de ordenanza para la donación del terreno al Club Corazón del Monte de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó y elevó formalmente al Honorable Concejo Deliberante —dirigido a su presidenta, Prof. Marisa Alejandra Leites— el proyecto de ordenanza que autoriza la donación de un inmueble de propiedad municipal a favor del Club Corazón del Monte – Asociación Civil.
Este predio, ubicado en la zona sur de la ciudad y de vital significación para las familias del Barrio Estación, viene siendo ocupado y utilizado comunitariamente desde hace varios años para la práctica deportiva e integración social. Cumpliendo con la normativa vigente y el marco legal correspondiente, la gestión municipal busca otorgar la titularidad definitiva al club para consolidar y resguardar la continuidad de sus actividades.
»Firmamos esta elevación con la convicción de que garantizar la propiedad de este espacio al club es regularizar una situación histórica e invertir directamente en el futuro de nuestras chicas y chicos del Barrio Estación. El deporte, y especialmente el fútbol, es una herramienta fundamental de contención, inclusión social y formación en valores para la comunidad», aseveró el Intendente Arévalo.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de San José de Feliciano reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones deportivas barriales, impulsando espacios seguros y comunitarios donde la juventud pueda desarrollarse a través de la actividad física y el trabajo en equipo.
El proyecto queda en espera de su correspondiente tratamiento favorable por parte del Honorable Cuerpo Deliberante.
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