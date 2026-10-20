Arévalo elevó el proyecto de ordenanza para la donación del terreno al Club Corazón del Monte de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó y elevó formalmente al Honorable Concejo Deliberante —dirigido a su presidenta, Prof. Marisa Alejandra Leites— el proyecto de ordenanza que autoriza la donación de un inmueble de propiedad municipal a favor del Club Corazón del Monte – Asociación Civil.

​Este predio, ubicado en la zona sur de la ciudad y de vital significación para las familias del Barrio Estación, viene siendo ocupado y utilizado comunitariamente desde hace varios años para la práctica deportiva e integración social. Cumpliendo con la normativa vigente y el marco legal correspondiente, la gestión municipal busca otorgar la titularidad definitiva al club para consolidar y resguardar la continuidad de sus actividades.

​»Firmamos esta elevación con la convicción de que garantizar la propiedad de este espacio al club es regularizar una situación histórica e invertir directamente en el futuro de nuestras chicas y chicos del Barrio Estación. El deporte, y especialmente el fútbol, es una herramienta fundamental de contención, inclusión social y formación en valores para la comunidad», aseveró el Intendente Arévalo.

​Con esta iniciativa, la Municipalidad de San José de Feliciano reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones deportivas barriales, impulsando espacios seguros y comunitarios donde la juventud pueda desarrollarse a través de la actividad física y el trabajo en equipo.

El proyecto queda en espera de su correspondiente tratamiento favorable por parte del Honorable Cuerpo Deliberante.

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