Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abuso sexual en San José

Un hombre de 51 años, domiciliado en San José, fue condenado a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual contra un menor de edad con quien mantenía un vínculo familiar.

La sentencia se dictó este lunes en el marco de un juicio abreviado, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal por los hechos atribuidos. La resolución fue adoptada ante el juez de Garantías, Dr. Jesús Penayo Amaya.

Según se informó, el hecho ocurrió durante 2015 en un domicilio de la ciudad de San José, departamento Colón. Sin embargo, la víctima reveló lo sucedido diez años después, lo que permitió iniciar la investigación judicial.

La causa comenzó en agosto de 2025, a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima. Desde entonces, se desarrollaron distintas medidas investigativas bajo la intervención de la Unidad Fiscal Colón, a cargo del agente fiscal Nº 2, Dr. Alejandro Perroud.

Tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado y la sustanciación del procedimiento abreviado, se estableció la pena de nueve años de prisión efectiva.

El condenado, identificado por sus iniciales J. G., cumplirá la pena en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

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