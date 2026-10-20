Incautan una escopeta durante un control vehicular en San José

A raíz de una colaboración funcional brindada a personal de Inspección Municipal de San José, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón procedió al secuestro preventivo de un arma que transportaba un ciudadano mayor de edad sin la correspondiente documentación legal.

El hecho se registró durante las primeras horas de este martes, en inmediaciones de la intersección de las calles Mitre y Cabildo. Lugar donde se hicieron presente efectivos de comisaría de san José a solicitud de los inspectores municipales, quienes habían interceptado a un automovilista que no contaba con la documentación reglamentaria del rodado.

Al ser abordado por los uniformados, el conductor identificado como un ciudadano de 47 años y domiciliado en la ciudad de Villaguay, manifestó espontáneamente llevar consigo un arma de fuego de la cual carecía de credenciales de tenencia o portación.

Frente a esta situación, los funcionarios actuantes procedieron al contralor y verificación del elemento, constatando que se trataba de una escopeta calibre 12 GA, marca Maverick by Mossberg (modelo 88), junto con tres cartuchos del mismo calibre.

Comunicada la novedad a la Unidad Fiscal de turno, la magistratura interviniente dispuso la correcta identificación del ciudadano supeditado a la causa, como también la incautación preventiva de la escopeta y la totalidad de los cartuchos, ante la presunta infracción al Artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que tipifica la tenencia ilegal de armas de fuego.

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