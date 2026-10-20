La Sinfónica de Entre Ríos se presentó a sala llena en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica provincial se presentó este sábado bajo la dirección del maestro invitado Alfons Reverté, interpretando obras de autores alemanes. El concierto fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita.

Con una concurrencia superior a 300 personas, la función se inició a las 20 bajo la dirección artística y curaduría musical de Luis Gorelik.

Durante la velada, el maestro invitado Alfons Reverté tomó la palabra en dos oportunidades para brindar la bienvenida y detallar el repertorio al público presente. En la primera parte, Reverté explicó las diferencias entre las dos obras de Richard Wagner incluidas en el programa: la Obertura Rienzi, una pieza de juventud con influencias de la ópera francesa, y Muerte de amor de Tristán e Isolda, correspondiente a la etapa de madurez del compositor y caracterizada por su evolución en la armonía orquestal.

Posteriormente, en la segunda parte, expuso la estructura de las Variaciones sobre un tema de Mozart de Max Reger, obra que tuvo su estreno a nivel local. Reverté detalló que la composición parte de un tema de la Sonata para piano N° 11 de Mozart para desarrollar una serie de variaciones que concluyen en una fuga. Asimismo, ubicó a Reger en la línea de la tradición contrapuntística alemana junto a Bach, Beethoven y Brahms, señalando la exigencia técnica y camerística que la pieza requiere de la orquesta.

Acerca de esta primera experiencia al frente del organismo provincial, Reverté expresó que fue un placer dirigir a la orquesta entrerriana. Destacó haber encontrado un conjunto “solvente, eficaz y de alto nivel técnico”. Asimismo, sobre la selección de las obras, explicó que tuvo libertad para proponer un programa centrado en el romanticismo y posromanticismo alemán, combinando a Wagner con la figura de Max Reger como puente hacia la música del siglo XX.

Próximo concierto

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik y con la presencia del director invitado Guillermo Scarabino, la Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 14 de noviembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná), junto a la violinista argentina Pilar Policano. El programa incluirá el Concierto N° 3 de W. A. Mozart, para violín y orquesta, y el estreno a nivel local de la Sinfonía N° 7 Op. 131 de Sergei Prokofiev.

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