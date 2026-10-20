San José se prepara para vivir la primera Bienal de la Producción

El predio de Las Camelias ya comienza a tomar forma con el montaje de stands y espacios que recibirán este jueves 22 y viernes 23 de octubre a empresas, instituciones y referentes de diferentes sectores productivos de Entre Ríos y la región.

A pocas horas del inicio de la Primera Bienal de la Producción 2026, crece la expectativa en San José ante la realización de un encuentro que durante dos jornadas pondrá a la ciudad en el centro de la actividad empresarial y productiva regional.

Por estas horas, el movimiento ya puede observarse en el predio de la empresa Las Camelias, donde se trabaja intensamente en el armado y acondicionamiento de los diferentes stands que formarán parte de la exposición.

La Bienal abrirá sus puertas este jueves 22 y viernes 23 de octubre, de 9 a 19 horas, con más de un centenar de espacios interiores y exteriores destinados a mostrar la diversidad y el potencial de las cadenas de valor de Entre Ríos y la región.

Empresas vinculadas a la avicultura, metalmecánica, industria frigorífica, producción porcina, construcción, transporte y logística, forestoindustria, energía, tecnología, servicios financieros y economías regionales, entre otros rubros, compartirán el espacio con universidades, instituciones y organismos públicos.

La propuesta es organizada por la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret y se desarrolla en el año del 90° aniversario de Las Camelias, una empresa estrechamente vinculada a la historia productiva de San José.

Además de la exposición, durante ambas jornadas habrá conferencias, charlas comerciales e institucionales y espacios destinados al intercambio de conocimientos y experiencias, generando oportunidades de vinculación entre empresarios, productores, emprendedores, profesionales e instituciones.

La realización de esta primera Bienal representa también una oportunidad para mostrar la capacidad productiva de San José y de toda la región, fortaleciendo los vínculos entre el sector público y privado y proyectando nuevas posibilidades de inversión, innovación y desarrollo.

Con los últimos preparativos en marcha y los stands comenzando a ocupar el predio, San José ya vive la previa de un encuentro que reunirá durante dos días a buena parte del entramado productivo entrerriano.

La Primera Bienal de la Producción será este jueves 22 y viernes 23 de octubre, en el predio de Las Camelias, sobre Ruta Provincial Nº 26.

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