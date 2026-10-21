Cómo solicitar un turno en cualquier oficina de atención de ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que los ciudadanos pueden obtener un turno, a través de su sitio web, para ser atendidos en cualquier oficina que elijan en todo el país.

Esta modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado. Asimismo, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios y tiempos de espera.

Es importante destacar que los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi ANSES.

Paso a paso

1. Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.

2. Elegir Solicitar un turno.

3. Seleccionar el trámite deseado.

4. Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.

5. Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia o Buscar por domicilio.

6. Seguir los pasos que indica el sistema.

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