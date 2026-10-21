Dos aprehendidos en el marco de una investigación por hurto

En horas de la mañana de este martes, personal de Comisaría de Villa Elisa llevó a cabo un procedimiento de control y rastrillaje en el predio del Balneario Rocha, el cual concluyó con la aprehensión de dos ciudadanos adultos acusados de estar vinculados a un hecho ilícito en el lugar.

La intervención policial se inició tras recibir un aviso preventivo que alertaba sobre irregularidades detectadas en las instalaciones del complejo, así como la presencia de personas en actitud sospechosa dentro del perímetro.

Al arribar al predio, los efectivos constataron anomalías en casillas rodantes y en un vehículo estacionado en la zona, del cual se habrían desplazado diversos elementos y herramientas sin la debida autorización de su propietario. Ante esta situación, se desplegó una búsqueda focalizada en los alrededores del predio que permitió la localización de dos sujetos cuyas características coincidían con las aportadas en la alerta inicial.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Noelia Batto, ambas personas fueron aprehendidas bajo la carátula de Supuesta Tentativa de Hurto en Flagrancia y trasladadas hasta la Jefatura Departamental Colón, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

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