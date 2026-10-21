Entre Ríos consolida su liderazgo en la producción de carinata durante el primer Simposio de Brassicas

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la apertura del primer Simposio de Brassicas organizado por Nufarm en Paraná. Destacó el rol estratégico de la provincia, que encabeza la superficie sembrada de carinata a nivel nacional, y reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la innovación agroindustrial y los biocombustibles sostenibles de aviación.

El Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la ciudad de Paraná fue sede del primer Simposio de Mundo Brassicas, un espacio de intercambio técnico y comercial que reunió a especialistas, investigadores, productores y referentes del sector de Argentina, Uruguay y Brasil. Organizado por la firma Nufarm, el encuentro abordó el potencial agronómico, económico y ambiental de cultivos como la canola y la carinata, materias primas clave para la producción de biocombustibles sostenibles de aviación (SAF) y el agregado de valor en las cadenas productivas

Al encabezar el acto de apertura, el gobernador resaltó el lugar protagónico que busca ocupar la provincia en materia de tecnología e innovación agropecuaria. «A los entrerrianos nos encanta ser anfitriones y más todavía si se trata de debatir innovación para el desarrollo. Nuestro objetivo es volver a poner a Entre Ríos en la cima del desarrollo de la Argentina y ser anfitriones de este simposio es una forma de acercarnos a ese objetivo», afirmó el mandatario.

En su discurso, Frigerio hizo especial hincapié en el liderazgo de Entre Ríos en el cultivo de carinata, posicionada como la provincia con mayor superficie sembrada del país. «La carinata es la mejor muestra de que siempre se puede innovar, que no tenemos por qué resignarnos a hacer siempre lo mismo. ¿Quién iba a pensar hace tan solo unos años atrás que la demanda de la industria aeronáutica abriría una nueva posibilidad para el campo argentino? Sin embargo, eso está sucediendo y tenemos que aprovecharlo. Hoy apenas el uno por ciento del combustible que usa la aviación comercial contiene biodiésel. Sin embargo, las regulaciones ambientales piden llevar en muy poco tiempo ese uno por ciento a un 30 por ciento y luego a un 70 por ciento. Y la carinata es el principal cultivo para generar ese biodiésel que necesitan los aviones de todo el mundo», enfatizó.

Asimismo, remarcó que «gracias a esa búsqueda permanente de nuestros productores, hoy Entre Ríos es la provincia con más superficie sembrada con carinata y queremos que todavía sea más porque el mundo va a aumentar su demanda». Respecto del rol del Estado, el gobernador sostuvo que además de la información «otro aliado de los productores somos los gobiernos que decidimos impulsar ese desarrollo, los gobiernos que bajamos impuestos a los que producen y crean empleo, los que defendemos las reglas claras y la libertad para trabajar. El desarrollo también se siembra».

Por su parte, Rubén Dicún, Gerente General de Nufarm para Argentina & Uruguay, valoró la elección de la provincia como sede del congreso y ponderó la articulación público-privada como pilar fundamental para el crecimiento productivo. «Es un orgullo dar la bienvenida al primer simposio de Brassicas, estratégicamente decidido hacer en la provincia de Entre Ríos», expresó Dicún, agradeciendo la presencia del gobernador Frigerio y del ministro de Desarrollo Agroindustrial, Guillermo Bernaudo. El directivo enfatizó que «Nufarm hace mucho en la articulación entre lo público-privado en los distintos lugares a donde estamos»

y remarcó las oportunidades que brindan las brassicas para el desarrollo del país: «Hoy nos reúne una oportunidad concreta que es consolidar el desarrollo de brassicas como una alternativa capaz de diversificar, innovar y generar valor en nuestros sistemas.Todo lo que hacemos dentro de la empresa tiene esta mirada de largo plazo para contribuir al desarrollo del país».

La jornada incluyó disertaciones sobre manejo agronómico de precisión, sanidad vegetal, mapa de demanda global y esquemas comerciales de certificación sustentable. Además, en el marco del evento se presentó formalmente el libro digital Manual de enfermedades de canola y carinata, desarrollado por la investigadora Norma Formento y editado por Nufarm.

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