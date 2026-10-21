Feliciano sumó más de 8 nuevas cuadras con iluminación led en el barrio Coronel

Con inversión 100% municipal y mano de obra local, se instalaron más de 35 nuevos puntos de luz para mejorar la seguridad y la visibilidad del barrio.

​Este martes, se encendieron más de ocho nuevas cuadras con moderna tecnología LED en el barrio Coronel.

La obra contempló la colocación de más de 35 luminarias completas, ejecutadas íntegramente por trabajadores municipales con insumos propios.

​Este avance es fruto del esfuerzo sostenido de la gestión y del aporte directo de las y los contribuyentes, permitiendo que las tasas municipales se traduzcan en obras concretas y mejoras visibles en la vía pública.

​»Estamos profundamente orgullosos del equipo de trabajo municipal que llevó adelante esta labor. Y queremos destacarlo con claridad: vamos a seguir trabajando incansablemente para llegar a cada barrio, a cada rincón y a cada calle de la ciudad donde la luz sea necesaria», puntualizó al respecto el Intendente Arévalo.

​La reconversión al sistema LED no solo optimiza el consumo energético, sino que mejora sustancialmente la visibilidad nocturna, aporta mayor seguridad a las y los vecinos y brinda mejor transitabilidad en la zona.

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