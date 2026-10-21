Frigerio: «Las tres provincias trabajamos con objetivos comunes y el mismo norte vinculado con el desarrollo»

En conferencia de prensa, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martín Llaryora, destacaron la importancia de trabajar con objetivos comunes, fortalecer la infraestructura y potenciar la competitividad de la región para generar crecimiento y empleo.

El mandatario entrerriano destacó la relevancia de la integración regional y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo. «Es un honor poder recibirlos en nuestra provincia y, sobre todo, en el marco de una discusión tan relevante como es la de los planes estratégicos de desarrollo, infraestructura y logística, cuestiones a las que desde las tres provincias les damos fundamental importancia», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la presencia de los tres gobernadores en la jornada del Foro Empresario de la Región Centro refleja la impronta que buscan darle a sus gestiones, con eje en el desarrollo, la integración y la responsabilidad de la región de contribuir al crecimiento de la Argentina.

Infraestructura, integración y competitividad

Los tres mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva y logística como condición para mejorar la competitividad, reducir costos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Frigerio sostuvo que la infraestructura es «clave en cualquier proceso de crecimiento, especialmente aquella vinculada con la integración regional». En esa línea, destacó el trabajo de las provincias para avanzar en «obras y alternativas que permitan mejorar la conectividad, incluso en un contexto de recursos limitados».

Señaló además que las tres jurisdicciones trabajan para obtener financiamiento destinado a obras estratégicas y que, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsan proyectos de integración que podrían facilitar la gestión conjunta de créditos ante organismos multilaterales.

Por su parte, Pullaro planteó la importancia de construir una agenda común que trascienda las diferencias partidarias. «El centro del debate tiene que ser cómo la Región Centro, más allá de nuestras miradas partidarias, construye poder político para debatir en serio el futuro de la República Argentina», afirmó.

El gobernador santafesino destacó que el desarrollo de infraestructura debe orientarse a fortalecer la producción, mejorar la logística y reducir los costos. Además, subrayó la necesidad de que los recursos que genere el crecimiento económico del país se destinen a obras estratégicas y a un plan productivo que permita generar empleo.

En tanto, Llaryora remarcó la importancia de que la estabilidad macroeconómica se traduzca en desarrollo y oportunidades para las provincias. En ese sentido, sostuvo que «el presupuesto nacional debe incorporar una mirada productiva, vinculada con la generación de trabajo, el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas y una perspectiva federal».

Logística regional

Los gobernadores también coincidieron en la necesidad de una estrategia nacional de infraestructura que acompañe el potencial productivo de la Región Centro y permita superar los actuales cuellos de botella logísticos.

Frigerio destacó el potencial portuario de Entre Ríos y las oportunidades que abre su incorporación a la hidrovía para ampliar las alternativas de salida de la producción argentina. Señaló que la provincia concentra casi el 90 por ciento del cabotaje fluvial del país y cuenta con cuatro puertos privados y cuatro estatales.

En ese marco, mencionó la reactivación de la obra de un nuevo muelle en el puerto de Ibicuy, que llevaba 29 años paralizada, y el crecimiento de la actividad en Concepción del Uruguay, Diamante, La Paz y las terminales privadas.

«La incorporación de Entre Ríos a la hidrovía también permite pensar en otros puertos, incluso de contenedores de aguas profundas, para la salida de la Argentina sin tener que pasar por el puerto de Buenos Aires», afirmó el gobernador. Además, remarcó que las tres provincias concentran casi el 50 por ciento de la producción agropecuaria nacional y necesitan planificar a largo plazo para superar los actuales cuellos de botella logísticos.

El mandatario sostuvo que es necesario ampliar la infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción y advirtió que, si se eliminaran las retenciones, aumentaría la presión sobre la infraestructura existente. «Necesitamos incorporar más infraestructura, necesitamos sumar a Entre Ríos también a la posibilidad de que parte de la producción salga por nuestra provincia», expresó.

Por su parte, Pullaro destacó la importancia de impulsar la ley de cabotaje para promover un desarrollo logístico más equilibrado entre las provincias. Frigerio, en tanto, explicó que la iniciativa se trabaja junto con los equipos técnicos del CFI, con el objetivo de generar consensos y mejorar la competitividad de toda la Argentina.

En la misma línea, Llaryora planteó que las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura portuaria, los accesos viales y ferroviarios y el dragado de los ríos requieren una estrategia nacional. «El país tiene que destinar recursos y fondos para mejorar nuestra competitividad y nuestra logística de una vez por todas», afirmó, al señalar que estas obras permitirían reducir costos, mejorar la rentabilidad y ampliar las oportunidades de producción y empleo.

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