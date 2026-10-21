Más de 500 estudiantes se beneficiarán con obras de reparación en una escuela de Concepción del Uruguay

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 53 millones de pesos y contempla la reparación de filtraciones, la impermeabilización de losas y la renovación de sanitarios en la escuela secundaria N° 20 Presbítero J. Bautista Rolando, de Concepción del Uruguay, donde asisten 520 alumnos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizó la apertura de sobres para ejecutar trabajos de reparación en la escuela secundaria N° 20 Presbítero J. Bautista Rolando, ubicada en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay. La intervención, financiada con recursos provinciales, tiene como objetivo resolver problemas edilicios y mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento educativo.

Los trabajos se definieron a partir de un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Uruguay, en el que se detectaron filtraciones en las losas de las galerías y del Salón de Usos Múltiples (SUM), deterioro de las superficies y humedad sobre las instalaciones eléctricas. También se constató el desprendimiento de revestimientos en los sanitarios y filtraciones provenientes del espacio técnico ubicado entre ambos grupos sanitarios.

«Cada escuela debe contar con espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje. Esta obra en la escuela secundaria N° 20 de Concepción del Uruguay permitirá dar respuesta a problemas edilicios concretos y mejorar las condiciones en las que estudian los más de 500 chicos que asisten al establecimiento», destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

La intervención abarcará una superficie de 950 metros cuadrados. En el SUM, se retirarán y renovarán la membrana impermeabilizante y la carpeta cementicia en un sector de 84 metros cuadrados. Además, se repararán 839 metros cuadrados de losas de galerías mediante la colocación de velo y la aplicación de cuatro manos de membrana líquida. Por otra parte, en los dos grupos sanitarios se renovarán los revestimientos y los cielorrasos, que serán reemplazados por nuevos de PVC. También se instalará nueva iluminación y se repararán los inodoros y depósitos de descarga que presentan pérdidas o roturas.

Se presentaron ofertas correspondientes a las firmas Iqu S.A., Benedetti Miguel Ángel y Cooperativa de trabajo Suyaña Limitada.

De la apertura de sobres participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, el arquitecto Diego Romero; la jefa del Departamento Legal, la abogada Soledad Vidoz; la Jefa Zonal Departamento Uruguay, la arquitecta Claudia Ávalos; el coordinador de Departamentales de Escuelas del CGE, Sebastián Benedetti; el diputado provincial, Silvio Gallay, y representantes de las empresas oferentes.

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